Weniger Covid-19-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 hat in Brandenburg am Mittwoch den zweiten Tag infolge im grünen Bereich der Warnampel des Landes gelegen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung - also neuer Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das Gesundheitsministerium mit 1,74 an - nach 2,13 am Dienstag. Bei einer Inzidenz von über 3 springt die Warnampel auf Gelb, der rote Bereich wird bei über 6 erreicht.

Am Mittwoch wurden den Angaben zufolge 525 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Davon lagen 57 auf einer Intensivstation. 33 mussten beatmet werden. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten betrug 8,2 Prozent.

Die Wochen-Inzidenz bei den Neuinfektionen lag am Mittwoch landesweit bei 369 nach 364 am Vortag. Deutlich darunter lag der Landkreis Barnim mit 185,2, während Cottbus mit 501,6 den höchsten Wert aufwies. Landesweit wurden 4681 neue Corona-Infektionen verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie bei 736.436 liegt. Mit sieben neuen Todesfällen starben inzwischen 5498 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

