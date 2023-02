Bauarbeiter unter Betonmauer eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 45-Jähriger ist auf einer Baustelle in Cottbus unter einer umgestürzten Betonmauer eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Puschkinpromenade, wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten.

Nach ersten Informationen wurde der Bauarbeiter bis zu den Oberschenkeln unter der schweren Mauer eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr mithilfe eines Krans befreit. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Der Einsatz lief rund zwei Stunden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch sagte. Details zum Unfallhergang gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Während der Rettungsarbeiten war die Puschkinpromenade an der Unfallstelle gesperrt.

(dpa)