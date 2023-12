Fensterscheibe beim AfD-Bürgerbüro eingeworfen

Unbekannte Täter haben in Cottbus am Bürgerbüro der AfD eine Fensterscheibe im Eingangsbereich eingeworfen.

Ein Zeuge habe den Vorfall am Samstagmorgen gemeldet, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Unbekannten hätten eine Euro-Palette in die Scheibe geworfen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

(dpa)