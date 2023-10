Großbrand in leerstehendem Bürohaus: Keine Verletzten

Bei einem Großbrand in einem leerstehenden Bürohaus in Cottbus ist das Gebäude vollständig zerstört worden.

Der Brand sei aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend in direkter Nachbarschaft der Feuerwehr ausgebrochen, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz am Samstag. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Es wurde niemand verletzt. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Das zweistöckige Gebäude sei einsturzgefährdet, berichtete der Sprecher. Für einen notwendigen Teilabriss seien Bagger und andere Technik angefordert worden. Dann will die Feuerwehr mögliche Glutnester in den Zwischendecken löschen.

(dpa)