Nach Messerangriff auf Mann: 23-Jährige in Fachklinik

Nach einem Messerangriff auf einen 29-Jährigen im Cottbuser Puschkinpark ist die Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einer medizinischen Facheinrichtung untergebracht worden.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 23-jährige Frau war am Samstagvormittag nach dem Angriff in der Cottbuser Innenstadt als mutmaßliche Täterin festgenommen worden. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er ist nach Angaben der Polizei unterdessen außer Lebensgefahr.

