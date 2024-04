Schüler und Lehrerin bei Auseinandersetzung verletzt

Ein 14-jähriger Schüler und eine Lehrerin sind bei einer Auseinandersetzung vor einer Schule in Cottbus verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat eine vierköpfige Gruppe am Montagmittag das Schulgelände, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei die Gruppe mit dem Schüler zunächst in einen verbalen Streit geraten, der sich dann vor das Schulgelände verlagerte. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 14-Jährige verletzt. Auch eine Lehrerin, die den Streit schlichten wollte, erlitt Verletzungen.

Gerufene Polizisten trennten die Gruppe, die den Angaben zufolge auf rund 30 Personen angewachsen war. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem kamen zwei Beteiligte in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

(dpa)