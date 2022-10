Stübgen hält schärfere Corona-Regeln derzeit nicht für nötig

Die Corona-Zahlen steigen - Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher hält mehr Schutzmaßnahmen für nötig. Innenminister und CDU-Landeschef Stübgen warnt vor voreiligen Entscheidungen.

Brandenburgs Innenminister und CDU-Landeschef Michael Stübgen sieht derzeit keine Notwendigkeit für die Ausweitung der Maskenpflicht zum Schutz vor Corona. "Wir müssen handeln, wenn wir Gefahr laufen, dass Menschen nicht mehr ordentlich versorgt werden können, die Covid-Kranken, aber auch andere Kranke - aber nicht vorher", sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er wandte sich damit gegen den Vorschlag von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), weitere Schutzmaßnahmen vorzubereiten, weil die Belastung der Krankenhäuser steige. Das Kabinett will voraussichtlich am 25. Oktober über neue Corona-Regeln beraten.

"Wir haben uns im Kabinett darauf geeinigt, auch innerhalb der Koalition, dass wir dann handeln mit verschärften Maßnahmen für die Bevölkerung, auch mit Pflichtmaßnahmen - Maskenpflicht et cetera -, wenn unser Gesundheitssystem (...) übermäßig belastet ist", sagte Stübgen. Dazu gehörten die Zahl neuer Covid-19-Patienten in Krankenhäusern je 100 000 Einwohner in einer Woche und die Bettenkapazität auf Intensivstationen. "Mir liegen keine Daten vor, dass das jetzt der Fall ist." Deswegen halte er im Moment "verschärfende Maßnahmen nicht für sinnvoll", sagte Stübgen. "Das kann sich alles kurzfristig ändern."

Gesundheitsministerin Nonnemacher hält eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen für sinnvoll. Derzeit müssen FFP2-Masken in Bussen und Bahnen getragen werden. Die Grünen-Politikerin zeigt sich besorgt, weil die Belastung in den Krankenhäusern spürbar steige und es im medizinischen Bereich erhebliche Personalausfälle wegen Erkrankungen gebe.

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte zuvor für eine Maskenpflicht in Innenräumen geworben - zunächst etwa in Geschäften oder öffentlichen Gebäuden wie Museen und Hochschulen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte darauf zurückhaltend reagiert.

(dpa)