Cyberangriff auf Berlin-Portal laut Betreiber vorbei

Der Cyberangriff auf Webseiten von Berliner Behörden ist offenbar vorbei.

Es seien keine entsprechenden Aktivitäten mehr festzustellen, hieß es am Donnerstag vom Betreiber des Stadtportals berlin.de. Demnach hatten am Mittwoch Unbekannte das Service-Portal im Zuge eines sogenannten DDoS-Angriffs mit Anfragen geflutet, um gezielt die Server zu überlasten. Folge war eine deutliche Verlangsamung des Portals, über das Berliner Behörden informieren und Bürger Dienstleistungen digital abwickeln können. Am Donnerstag lief alles wieder normal.

Der Berliner Staatssekretär für Digitales, Ralf Kleindiek, hatte am Mittwochabend im RBB vom "größten Angriff auf die Webseiten der Berliner Landesverwaltung" gesprochen. "Und dies ist Teil eines Angriffs auf ganz Deutschland." Daten seien nicht abgeflossen oder gestohlen worden. Nach Angaben des IT-Dienstleistungszentrums des Landes war das interne Landesnetz nicht von der Attacke betroffen.

(dpa)