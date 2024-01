80-Jährige stirbt bei Brand in Halbe

Bei einem Brand in Halbe (Landkreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstag eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen.

Feuerwehr und Polizei wurden am Nachmittag zu einem Einsatz gerufen, wie die Polizeidirektion Süd in Cottbus mitteilte. Anwohner hatten Flammen in einem Wohnhaus bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr habe dort eine Bewohnerin leblos gefunden. Sie sei trotz umgehender Reanimationsversuche noch vor Ort gestorben.

Nach Angaben der Polizei wurde das Haus durch den Brand erheblich beschädigt und sei derzeit nicht bewohnbar. Kriminaltechniker sollen am Mittwoch die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

