Aufmerksame Nachbarn retten 74-Jährigem das Leben

Aufmerksame Nachbarn haben einem 74-Jährigen in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) kurz vor Weihnachten möglicherweise das Leben gerettet.

Nachbarn eines Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei am Samstag, dass sie den 74-Jährigen schon seit Tagen nicht mehr gesehen hätten, wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag berichtete. In der Wohnung brenne Licht und vor der Tür stapele sich geliefertes Essen. Die alarmierten Polizeibeamten ließen die Wohnungstür öffnen und fanden den Bewohner in hilfloser Lage vor. Der 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)