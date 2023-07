Eine Verletzte bei Wohnhausbrand in Zernsdorf

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Zernsdorf (Dahme-Spreewald) ist eine 59-jährige Bewohnerin verletzt worden.

Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Parkallee eintrafen, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Bewohnerin des Hauses wurde zunächst vermisst, dann aber später mit Verletzungen außerhalb des Gebäudes gefunden, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Dienstagvormittag, das Haus brannte komplett aus. Ermittler und Kriminaltechniker kündigten eine Untersuchung der Brandstelle an.

(dpa)