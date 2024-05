75 Jahre Grundgesetz: Volksfest in Berlin

Seit 75 Jahren gibt es das Grundgesetz. Zum Geburtstag verwandelt sich das Regierungsviertel in eine Festwiese. Nach einem ruhigen Samstagmorgen füllte sich das weitläufige Areal noch.

Am Morgen waren viele Bänke noch leer, später füllte es sich etwas: Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes sind die Bürger auch am Samstag eingeladen gewesen, in Berlin die Demokratie zu feiern. Am Samstag sprachen unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ( CDU), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim Demokratiefest im Regierungsviertel.

Hilfsorganisationen, Gewerkschaften und gemeinnützige Einrichtungen stellten bei der dreitägigen Veranstaltung auf dem weitläufigen Areal rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus des Bundestags ihre Arbeit vor. Nicht nur in Berlin, sondern auch am alten Regierungssitz Bonn sollte an die Verkündung der Verfassung vor 75 Jahren erinnert werden.

Die Bundesregierung ist mit größeren Ständen vertreten, sie informierte über ihre Arbeit, doch es ging nicht nur um Politik: So bot das auch für den Sport zuständige Innenressort einen Kickertisch, beim Familienministerium konnten T-Shirts selbst gedruckt werden und beim Finanzministerium drehte sich ein Glücksrad - etwa, um zu erfahren, was der Begriff Inflation bedeutet.

Am Sonntag soll es erneut die Möglichkeit geben, mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ins Gespräch zu kommen. Am Sonntagnachmittag will Scholz dann mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron das Fest besuchen, Macron beginnt an diesem Tag seinen Staatsbesuch in Deutschland.

Zum Abschluss am Sonntagabend sollen Deutschlands letzte ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und die Band Die Fantastischen Vier auftreten.

(dpa)