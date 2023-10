Bibliotheksverband sieht Projekte gefährdet

Der Deutsche Bibliotheksverband hat sich gegen die geplanten Etat-Kürzungen für die Bundeszentrale für politische Bildung ausgesprochen.

In Zeiten der Falschinformationen, in denen immer mehr Menschen antidemokratische Haltungen teilen, sende die Bundesregierung mit den vorgeschlagenen Mittelkürzungen ein falsches Signal, teilte der Verband am Dienstag mit.

Die Projekte sind aus Sicht des Bundesvorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes, Volker Heller, für die Demokratieförderung und die Stärkung der politischen Bildung in Deutschland unabdingbar. "Wir appellieren daher an den Deutschen Bundestag, die geplanten Mittelkürzungen für die Bundeszentrale für politische Bildung zurückzunehmen", so Heller laut einer Mitteilung.

Nach dem vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf soll der Etat für die Bundeszentrale für politische Bildung von rund 96 Millionen Euro in diesem Jahr auf knapp 76 Millionen Euro 2024 sinken. Die Entscheidung im Bundestag steht im Dezember an.

(dpa)