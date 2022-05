CDU: Von wirklich friedlichem 1. Mai noch weit entfernt

Der 1.

Mai und die abendliche Demonstration sind nach Einschätzung der Berliner CDU noch immer zu gewalttätig verlaufen. "Bei 14 brennenden Autos in der letzten Nacht, 37 Festnahmen und 30 verletzten Polizisten sind wir noch weit von einem wirklich friedlichen ersten Mai-Feiertag entfernt", erklärte der CDU-Innenpolitiker Frank Balzer am Montag. Zum Glück habe es aber eine geringere Gewaltbereitschaft gegeben als in vielen Jahren zuvor.

Die CDU wollte das Thema am Montagmorgen als erstes im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses besprechen. Das wurde aber von der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken abgelehnt. Auch später kam das Thema nicht mehr dran, weil nicht genug Zeit blieb und dann wiederum die CDU es nicht in nur 30 Minuten abhandeln wollte.

