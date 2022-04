Ostermärsche auch in Brandenburg: Ende von Kriegen gefordert

Bei den traditionellen Ostermärschen sind am Sonntag auch in Brandenburg Menschen auf die Straße gegangen.

In Neuruppin gab es zum ersten Mal wieder seit 2009 eine solche Demonstration. Die Kirche, Vereine und Bündnisse hatten sie organisiert. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke rief dort zum Frieden in Europa auf.

"Im Moment ist dies für die Menschen in der Ukraine leider nur ein Traum", sagte sie. Der russische Angriff auf das Land breche Völkerrecht und bringe furchtbares Leid für die Bevölkerung. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen Tagen bei den Menschen in Kiew, Charkiw, Odessa, Mariupol, Donezk und allen anderen Orten der Ukraine, in denen geschossen, bombardiert und gekämpft wird." Russland müsse den Krieg unverzüglich beenden und seine Truppen vollständig abziehen.

In Frankfurt (Oder) trafen sich nach Angaben der Veranstalter rund 120 Menschen traditionell an der Friedensstele. Gemeinsam zogen sie dann zur Friedensglocke. Gefordert wurde ein Stopp der Kriege in der Ukraine und in der Welt. "Alle Menschen wollen in einer Welt des Friedens leben, frei von Angst vor Krieg oder atomarer Vernichtung", hatte die Organisatoren in ihrem Aufruf betont. Es müsse eine friedenspolitische Perspektive für Europa geben, die die Ukraine und Russland einschließe. Die Hoffnung auf eine gemeinsame stabile und zivile Sicherheitsarchitektur für Europa müsse Realität werden.

