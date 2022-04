Polizeigewerkschaft zum 1. Mai: Viele dynamische Lagen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bedauert, dass dieses Jahr das große Kreuzberger Straßenfest zum 1.

Mai ausfällt. Nach Einschätzung eines Sprechers war es bisher ein deeskalierender Faktor bei den jährlichen Demonstrationen. Wir bedauern es, dass es das MyFest nicht gibt", sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Freitagmorgen im rbb-"Inforadio". Es sei auch ein Zeichen der Menschen im Bezirk gewesen, die keine Lust mehr auf "Krawalltourismus" gehabt hätten. Das Straßenfest "Myfest" war wegen der Corona-Pandemie schon vor Monaten abgesagt worden.

Zahlreiche Demonstrationen ziehen an diesem Wochenende rund um den 1. Mai durch Berlin. Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt dabei der Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel "Revolutionärer Erster Mai" am Sonntagabend in Neukölln. Sie stünden ein vor einem "unkonstanten 1. Mai", sagte Jendro.

Aus Sorge vor antisemitischen Vorfällen habe die Polizei zudem eine für diesen Freitag geplante Demonstration palästinensischer Initiativen verboten. Auch Ersatzveranstaltungen sind bis zum 1. Mai verboten. Vor einer Woche hatte es bei vergleichbaren Demonstrationen Stein- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben. Die Polizei sprach von antisemitischen Rufen und volksverhetzenden Parolen.

Ob er trotz des Verbots damit rechne, dass es hoch hergehe? "Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, dass sich pro-palästinensische Organisationen auch an der "Revolutionärer Erster Mai"-Demo beteiligen und dort auch in Blöcken erscheinen." Nur weil man keine eigene Veranstaltung machen könne, heiße das ja nicht, dass man sich nicht woanders anschließen könne. "Und wir erleben gerade da ein Klientel, was sehr gewaltbereit ist."

Die Berliner Polizei sei einsatzerfahren genug, um auf dynamische Lagen - "und wir werden viele dynamischen Lagen haben" - die richtigen Antworten zu finden, sagte Jendro. "Das heißt: Berlin bleibt sicher, auch wenn vielleicht mal ein Müllcontainer ein bisschen länger brennt."

© dpa-infocom, dpa:220429-99-92090/2 (dpa)