Bauern-Protest am Montag: Polizei rechnet mit vollen Straßen

Die Polizei rechnet wegen der geplanten Demonstration Tausender Bauern in Berlin mit starken Verkehrsbehinderungen zum Wochenanfang.

"Auf Autobahnen und auch Umgehungsstraßen wird es voll", sagte der Sprecher des brandenburgischen Polizeipräsidiums in Potsdam, Mario Heinemann, am Donnerstag.

Die seit Tagen anhaltenden Proteste der Bauern sollen ihren Höhepunkt am Montag mit einer Demo in Berlin haben. Mehrere Tausend Traktoren sollen anrollen. Auch Transportunternehmer, Handwerker und Gastronomen unterstützen die Aktion.

Wenn Demonstrationsteilnehmer aus ganz Deutschland mit Traktoren und in Bussen zur Kundgebung nach Berlin reisten, sei am frühen Montagmorgen mit "verstopften Straßen" in Brandenburg zu rechnen, sagte der Polizei-Sprecher. Da es zu Verzögerungen im Berufsverkehr kommen werde, sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen. Schon von Sonntagabend an und in der Nacht zum Montag sei mit der Anreise von Teilnehmern der Demonstration in Berlin zu rechnen.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel.

(dpa)