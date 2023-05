Polizei: Bislang keine Vorkommnisse mit Rockergruppe

Die Brandenburger Polizei hält die Rockergruppe "Nachtwölfe" im Blick, die wegen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs angereist sind.

Bislang habe es keine Vorkommnisse oder strafbaren Handlungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es handele sich um eine Gruppe von knapp 50 Personen, die aus Sachsen gekommen sei. Die Rocker gelten als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Am Montagnachmittag werden die "Nachtwölfe" in der Gedenkstätte Sachsenhausen erwartet. Dort werde man peinlich darauf achten, dass die Hausordnung von diesen Gästen eingehalten werde, sagte ein Sprecher der Gedenkstätten-Stiftung. "Es geht darum, jedweden Missbrauch des Gedenkens zu Propagandazwecken zu verhindern." So dürften keine Fotos zur Veröffentlichung etwa in sozialen Medien gemacht werden und das Mitführen von Flaggen oder bestimmten Symbolen sei ebenso untersagt.

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass sich die "Nachtwölfe" auf den Weg nach Berlin machen, um dort den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zu feiern. Am Montag und Dienstag jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 78. Mal. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird in Russland der Tag des Sieges traditionell an diesem Tag begangen.

(dpa)