Tausende zu satirischer "Razzia im Villenviertel" Grunewald

Linke Aktivisten und Schaulustige ziehen jedes Jahr zum 1. Mai in den Berliner Südwesten. Es gelte, "Kapitalverbrechen" aufzuklären, finden sie.

Mehrere Tausend Menschen sind am Mittwoch zur satirischen Demonstration "Razzia im Villenviertel" in den Berliner Grunewald gekommen. Die Polizei sprach von 4000 Teilnehmern und einer ausgelassenen Stimmung. Zwischenfälle wurden zunächst nicht bekannt.

Die Demonstration zieht seit einigen Jahren immer mehr Leute an. Die linken Organisatoren prangern den aus ihrer Sicht zu großen Reichtum einiger Mitbürger an. "Die üble Gegend im Berliner Südwesten bietet seit jeher der kapitalextremistischen Szene Unterschlupf", hieß es in dem ironischen Demonstrationsaufruf. "Expertinnen der Spezial-Enteignungs-Kräfte (S.E.K.) Grunewald vermuten hier ein diskret agierendes Netzwerk von radikalen Kapitalistinnen, die im großen Stil Finanzströme von Unten nach Oben organisieren."

