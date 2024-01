Wieder mehr Blockaden von Landwirten am Freitag zu erwarten

Im nördlichen Brandenburg haben die Bauern ihre Proteste gegen geplante Kürzungen der Bundesregierung am Donnerstag zurückgefahren.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Nord sagte, es sei deutlich ruhiger gewesen. An diesem Freitagmorgen soll es aber schon wieder mehr Straßenblockaden geben unter anderem an Autobahn-Auffahrten im Kreis Prignitz an der A24 und der A19.

Viele Landwirte protestierten am Donnerstag vor allem in Cottbus im Süden Brandenburgs. Dort machten sie ihrem Unmut gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung am Rande der Eröffnung des neuen ICE-Bahnwerks mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Luft.

Im Kreis Prignitz gab es am Donnerstag etwa in Wittenberge zwei Blockaden an der Kreuzung der Bundesstraßen 189/195. Mit Traktoren versammelten sich Landwirte aber auch an Marktplätzen in Perleberg, Pritzwalk und Neustadt/Dosse, teilte die Polizei mit.

Am Freitag müssen Autofahrer wieder mit mehr Verkehrsstörungen rechnen. Es seien ab 8 Uhr Blockaden an Autobahnauffahrten angemeldet, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Nord. "Der frühe Berufsverkehr müsste noch ganz gut durchkommen."

Die Bundesregierung löste mit ihren Plänen für den Abbau der Steuervergünstigungen für Agrardiesel einen Proteststurm der Bauern aus. Derzeit läuft eine Aktionswoche, deren Höhepunkt am kommenden Montag (15. Januar) eine Großdemonstration in Berlin sein soll.

