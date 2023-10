Sanssouci: Pflegezuschuss statt Eintrittsgeld

Der Welterbepark Sanssouci in Potsdam soll auch in den kommenden Jahren wie bisher ohne Eintrittsgeld erlebbar bleiben.

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt stimmte am Mittwoch mit Mehrheit dafür, in den kommenden fünf Jahren jeweils 800.000 Euro Zuschuss für die Pflege des Parks an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu zahlen. Damit soll, wie in Verhandlungen mit der Stiftung vereinbart, ein Eintrittsgeld für den Schlösserpark abgewendet werden.

Die Stiftung hatte Ende Mai angekündigt, dass zur Finanzierung der Parkpflege, ein Eintrittsgeld erhoben werden könnte. Danach sollte die Jahreskarte 20 Euro und der Tageseintritt 3 Euro kosten. In einer Umfrage der Stadt hatte sich zuletzt eine Mehrheit der Befragten gegen einen Parkeintritt und eine große Mehrheit von 81 Prozent für die Zahlung eines Pflegezuschusses an die Stiftung ausgesprochen. Der rund 300 Hektar große Park steht seit 1990 in der Welterbeliste der Unesco.

(dpa)