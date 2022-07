Denkmäler

17:04 Uhr

Schändung von Holocaust-Mahnmal löst "Entsetzen" aus

Mit eingeritzten spiegelverkehrten Hakenkreuzen haben Unbekannte an diesem Wochenende das Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte geschändet - der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas äußerte am Sonntag "Abscheu und Entsetzen" über die Tat.