Schlösser-Stiftung beklagt zunehmenden Vandalismus

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Bandenburg hat im vergangenen Jahr rund 360 Fälle von Vandalismus in ihren Liegenschaften gemeldet.

Das waren rund 23 Prozent mehr als 2021, wie das Kulturministerium in Potsdam in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünich und Daniela Oeynhausen mitteilte.

Die Schäden betrafen im Vorjahr annähernd jeweils zur Hälfte Kunst- und Kulturgüter sowie Betriebsgüter. Im laufenden Jahr meldete die Stiftung bis Ende Juni rund 170 Vandalismusfälle in allen Schlössern und Gärten. Mittlerweile verursachen die Schmierereien die größten Schäden.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf jährlich einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Konkrete Angaben seien nicht möglich, da die Zerstörungen in der Regel in Eigenleistung von Restauratoren, Handwerkern und Gärtnern behoben würden, hieß es.

Die mit Abstand meisten Schädigungen ereigneten sich 2022 mit 131 Fällen wieder im Potsdamer Park Sanssouci. 2021 gab es dort noch 117 Meldungen. An zweiter Stelle folgten Schloss und Park Babelsberg mit einem Zuwachs um 10 auf 70 Meldungen. Von 35 auf 60 Fälle angestiegen sind die Schäden an Schloss und Schlossgarten Charlottenburg in Berlin.

