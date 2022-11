Eisbären Berlin siegen gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven

Die Eisbären Berlin haben nach drei Niederlagen wieder einen Heimsieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschafft.

Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3 (2:1, 0:2, 2:0). Matt White erzielte zwei Tore, außerdem trafen Manuel Wiederer und Yannick Veilleux für die Hauptstädter, die vor allem im Angriff eine überzeugende Leistung boten.

Die 11.454 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen schon in der ersten Spielminute zwei Tore: White traf nach 23 Sekunden für die Gastgeber, Alexander Friesen sorgte umgehend für den Bremerhavener Ausgleich. Im Laufe des Auftaktdrittels kamen beide Teams zu weiteren guten Gelegenheiten, eine davon nutzte Wiederer zur erneuten Führung der Berliner.

Auch nach der ersten Pause spielten die Hausherren ansehnlich nach vorne, verpassten es aber trotz zahlreicher klarer Chancen, ihren Vorsprung auszubauen. So konnten die effektiven Gäste das Spiel durch Treffer von Ross Mauermann und Markus Vikingstad zu ihren Gunsten drehen. Die Berliner ließen sich allerdings nur kurz beirren. Dank zwei Powerplaytoren von White und Veilleux im Schlussabschnitt durften sie am Ende doch noch einen insgesamt verdienten Erfolg feiern.

(dpa)