Eisbären holen Torhüter Stettmer von Vizemeister Ingolstadt

Die Eisbären Berlin haben Torhüter Jonas Stettmer vom Vizemeister ERC Ingolstadt verpflichtet.

Der Schlussmann hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 1, wie der Berliner Eishockey-Bundesligist am Sonntag mitteilte. Der 21-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit per Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars in der DEL2 auf, mit denen er Zweitliga-Meister wurde. In den DEL-Playoffs kam der gebürtige Straubinger zudem für Ingolstadt in der Finalserie zu vier Einsätzen.

"Jonas ist ein sehr talentierter Torhüter. Wir haben ihn schon länger beobachtet und bereits vor seinen beeindruckenden Spielen in der diesjährigen DEL-Finalserie unter Vertrag genommen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer der Mitteilung zufolge.

Damit geht der Umbau des Kaders bei den Eisbären nach einer enttäuschenden Saison weiter. Aktuell stehen beim DEL-Rekordmeister 20 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Die Torhüter Tobias Ancicka und Juho Markkanen werden die Berliner verlassen.

(dpa)