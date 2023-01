Eisbären-Profi Müller: "Nicht zu großen Druck machen"

Im Abstiegskampf der DEL erwartet der amtierende Meister am Freitag den direkten Konkurrenten aus Augsburg. Trotz der Brisanz der Begegnung bemühen sich die Hauptstädter um Normalität.

Nationalspieler Jonas Müller mahnte vor dem richtungsweisenden Spiel der Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther zur Gelassenheit. "Klar wissen wir, dass es ein wichtiges Spiel ist, gerade in der Tabellensituation. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu großen Druck machen, sondern einfach normal spielen", sagte der 27 Jahre alte Verteidiger mit Blick auf das bevorstehende Abstiegsduell in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Freitag (19.30 Uhr, live bei MagentaSport).

Für die Berliner geht es gegen die Schwaben in erster Linie darum, ihren Neun-Punkte-Vorsprung auf den Tabellennachbarn, der den ersten Abstiegsplatz 14 belegt, weiter auszubauen. Mit einem Sieg könnten sich die Berliner aber sogar noch einmal Hoffnung auf die Playoff-Qualifikation machen.

Die Bedeutung des Spiels ist auch Coach Serge Aubin bewusst: "Da gibt es nicht viel zu sagen. Jeder versteht, dass es ein großer Moment ist", sagte der Kanadier nach dem Training am Donnerstag. Doch auch er warnte davor, der Begegnung zu große Brisanz beizumessen. "Für uns ist im Moment jedes Spiel wirklich wichtig, und das am Freitag ist eines davon", betonte Aubin. "Ich glaube, wir müssen nicht viel verändern. Uns muss nur bewusst sein, was uns erwartet."

Hoffnung bereitet dem Trainer die starke Vorstellung des Tabellen-13. beim jüngsten 2:0 in Nürnberg. "Es gibt keinen Grund, dass wir nicht in der Lage sein sollten, das zu wiederholen", betonte Aubin. Personell wird es gegen Augsburg jedenfalls keine Veränderungen geben. Tobias Ancicka startet nach seiner starken Leistung erneut im Tor, die verletzten Angreifer Alexandre Grenier, Manuel Wiederer und Lewis Zerter-Gossage fallen weiterhin aus.

(dpa)