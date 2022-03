Neuer Termin: Eisbären am 24. März beim EHC Red Bull München

Die Eisbären Berlin haben einen neuen Termin für das Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim EHC Red Bull München erhalten.

Nach Abstimmung mit der DEL sowie den Münchnern wurde das für den 8. März vorgesehene Auswärtsspiel auf den 24. März (19.30 Uhr/Magentasport) gelegt, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Aufgrund einer in der vergangenen Woche vom Berliner Gesundheitsamt wegen mehrerer Corona-Fälle angeordneten Team-Quarantäne, die am vergangenen Montag verlängert wurde, konnten die Eisbären weder in München noch am 4. März in Nürnberg sowie zwei Tage später gegen Iserlohn antreten.

Die Partie in Nürnberg wird einen Tag nach dem Duell in München nachgeholt (19.30 Uhr/Magentasport), für das Spiel gegen Iserlohn gibt es noch keinen neuen Termin. Trotz der Verlängerung der Quarantäne gehen die Eisbären davon aus, die anstehenden Partien in Mannheim am 11. März und Schwenningen am 13. März bestreiten zu können.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-446162/2 (dpa)