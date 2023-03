Niederlage gegen Schwenningen: Eisbären verpassen Playoffs

Die Eisbären Berlin haben die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst.

Am Sonntagnachmittag verlor der amtierende Meister am letzten Hauptrundenspieltag gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Treffer von Matt White, Giovanni Fiore und Kevin Clark reichten den Hauptstädtern nicht, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof bemühten sich die Hausherren von Beginn an, taten sich gegen die kompakt verteidigenden Schwenninger aber vor der ersten Pause schwer, klare Chancen herauszuspielen. Nach dem Wiederbeginn taten auch die Gäste mehr für die Offensive und ließen den Eisbären mehr Raum. Das nutzten die Hauptstädter: White traf nach einem Konter, Fiore erhöhte weniger später nach einer energischen Einzelleistung.

Doch die Schwarzwälder nutzten ihr erstes Powerplay zum Anschlusstreffer von Tyson Spink und konnten im Schlussabschnitt durch ein Tor von Carl Neill ausgleichen. Ken Andre Olimb sorgte sogar für die Führung der Gäste, nachdem Eisbären-Goalie Tobias Ancicka zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war, doch Clark traf 28 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte erneut Spink für die Entscheidung zugunsten der Schwarzwälder.

(dpa)