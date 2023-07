Schwimm-Erfolg: Märtens siegt mit Schwester und Freundin

Das kannte Lukas Märtens so auch noch nicht: Zusammen mit seiner Schwester Leonie Märtens und Freundin Isabel Gose hat der Schwimm-Europameister einen speziellen Sieg gefeiert.

Der 21-Jährige gewann am Donnerstag zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Berlin mit der 4 x 200 Meter Freistil-Mixed-Staffel des SC Magdeburg. Gut eine Woche vor den Weltmeisterschaften in Japan distanzierten die beiden Märtens-Geschwister, Gose und Marius Zobel die Konkurrenz deutlich.

Die vier waren noch nie zusammen einen Wettkampf geschwommen. "Das ist schon etwas Besonderes", hatte Lukas Märtens bereits vor den Titelkämpfen, die im Rahmen der Finals ausgetragen werden, erklärt. Er und seine Partnerin Gose zählen auch bei den Weltmeisterschaften zu den deutschen Hoffnungsträgern. Bei der vergangenen WM holte Märtens Silber über 400 Meter Freistil. Gose reist als Europameisterin über diese Distanz nach Fukuoka.

(dpa)