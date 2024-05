Bewölkter Himmel und bis zu 17 Grad am Dienstag

Auf einen bewölkten, aber weitgehend regenfreien Dienstag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen.

Erst ab dem Nachmittag wird sich der Himmel in Nordbrandenburg aufheitern - gegen Abend schließlich auch in Berlin, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden Brandenburgs bleibe der Himmel den ganzen Tag über bedeckt. Mit bis zu 17 Grad ist demnach tagsüber zu rechnen, in der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad. Die Nacht auf Mittwoch bleibe niederschlagsfrei.

Etwas wechselhaftere Temperaturen seien am Mittwoch zu erwarten: Während tagsüber die Temperaturen auf bis zu 20 Grad steigen, fallen sie in der Nacht wieder auf bis zu 2 Grad. In Bodennähe sei mit leichtem Frost zu rechnen. Auch am Mittwoch soll es trocken bleiben.

(dpa)