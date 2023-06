Deutscher Wetterdienst

20:00 Uhr

Starke Niederschlagsgebiete in Teilen Brandenburgs erwartet

Nach teils schweren Unwettern in anderen Bundesländern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend zunächst in Teilen Brandenburgs mit Schauern und Gewittern. Aktuell gehe man davon aus, dass ein starkes Niederschlagsgebiet im Bereich Fläming, Havelland, Prignitz hereinkommen werde, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstagabend. Dann gebe es eine Nordost-Tendenz Richtung Kreis Oberhavel. Berlin werde vielleicht erst einmal nur geschnitten. "Aber es ist auf jeden Fall noch möglich, dass weitere Gewitter im Nachtverlauf von Westen herankommen", sagte der Meteorologe. Eine amtliche Gewitterwarnung hat der DWD bislang noch nicht für die Region herausgegeben. Es gebe auch noch Unsicherheiten in den Vorhersagen, sagte der Meteorologe. Im DWD-Warnlagenbericht für Berlin und Brandenburg hieß es, dass ab dem späten Abend von Westen "Schauer und Gewitter, in der Nacht erhöhtes Unwetterpotential durch kräftigere Gewitter, regional Starkregen sowie lokal Hagel und Sturmböen" erwartet würden. Warnlagenbericht für Berlin und Brandenburg (dpa)

