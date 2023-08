Niederlechner fällt aus: Hertha im Pokal mit Ernst im Tor

Tjark Ernst wird im DFB-Pokalspiel beim Fußball-Regionalligisten FC Carl-Zeiss Jena das Tor von Zweitligist Hertha BSC hüten.

Nachdem der bisherige Stammtorhüter Oliver Christensen bereits beim italienischen AC Florenz weilt, erhält der 20-Jährige das Vertrauen. "Ich bin ein Fan von ihm. Deshalb habe ich ihm das letzte Spiel in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg geschenkt. Tjark hat gezeigt, was er kann", sagte Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstag hinsichtlich der Partie am Samstag in der ad hoc Arena von Jena (13.00 Uhr/Sky).

Dagegen muss der 47-Jährige auf Stürmer Florian Niederlechner verzichten. Muskuläre Probleme lassen einen Einsatz nicht zu. Dardai hat sich schon auf Neuzugang Haris Tabakovic festgelegt, der bereits im Punktspiel gegen Wehen-Wiesbaden sein Debüt gegeben hatte.

Der Traum von der ersten Endspielteilnahme von Herthas Profis im heimischen Olympiastadion ist trotz des Abstiegs latent vorhanden. "Wir alle träumen", sagte Dardai lachend, "aber ich verspreche gar nichts. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann schauen wir."

(dpa)