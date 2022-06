Union mit Montagsspiel beim CFC – Hertha spielt Sonntag

Der 1.

FC Union Berlin bestreitet das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten Chemnitzer FC an einem Montagabend. Das gab der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) am Mittwoch bekannt. Anpfiff in Chemnitz ist am 1. August um 18.00 Uhr.

Hertha BSC spielt bereits am 30. Juli (18.00 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig. Ebenfalls am Samstag findet die Partie des Drittligisten FC Viktoria 1889 Berlin statt, der den VfL Bochum 1848 (13.00 Uhr/Sky) im Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks empfängt. Regionalligist FC Energie Cottbus ist am Montag (18.00 Uhr/Sky) gegen Zweitligist SV Werder Bremen gefordert.

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.

