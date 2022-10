Union-Trainer will ins Finale: Noch sieglos gegen Heidenheim

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin strebt das Endspiel des DFB-Pokals an.

"Wenn du am Pokal teilnimmst, willst du ins Finale", sagte der 56-jährige Schweizer vor dem Heimspiel in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky), "in der letzten Spielzeit waren wir im Halbfinale. Da hat es nicht ganz gereicht."

Gegen die Mannschaft von Trainer-Urgestein Frank Schmidt, der seit 15 Jahren die Profis coacht, konnte Fischer in seinen beiden Spielen zu Zweitligazeiten nie gewinnen. Auch jetzt warnt der stets vorsichtige Trainer trotz des Klassenunterschiedes vor dem vermeintlichen Underdog. Heidenheim sei "eine Mannschaft, die es einem schwer macht. Wir müssen uns am Limit bewegen, um in die nächste Runde einzuziehen."

Dabei kann Fischer bis auf den wegen eines Pferdekusses fehlenden Jordan Siebatcheu auf den gesamten Kader zurückgreifen und kündigte eine Rotation "in Maßen" an.

(dpa)