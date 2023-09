VfL Wolfsburg müht sich bei Turbine Potsdam ins Achtelfinale

Auf dem Weg zum zehnten Triumph im DFB-Pokal nacheinander haben die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg durch einen Arbeitssieg das Achtelfinale erreicht.

Beim Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam kam der Rekordpokalsieger zu einem 2:0 (1:0) und zog in die Runde der verbliebenen 16 Mannschaften ein. Im Karl-Liebknecht-Stadion hatten die Favoritinnen am Sonntag große Mühe, die Spielüberlegenheit bei den in der zweiten Liga noch punktlosen Gastgeberinnen in Tore umzumünzen. So fiel die Führung des zehnmaligen Pokalgewinners durch Nationalspielerin Lena Oberdorf (45. Minute +3) erst kurz vor dem Seitenwechsel.

Danach stemmte sich Potsdam weiter tapfer gegen den Favoriten. Das Tor von Jule Brand in der 57. Minute nach schöner Vorlage von Ewa Pajor bedeutete aber die frühe Vorentscheidung zugunsten der Wölfinnen. Das Achtelfinale wird am Wochenende des 25./26. November ausgetragen. Das Endspiel findet am 9. Mai in Köln statt.

(dpa)