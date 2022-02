Die 72. Berlinale ist eröffnet

Trotz Pandemie haben in Berlin die Internationalen Filmfestspiele begonnen.

Trotz Pandemie haben in Berlin die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Die Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 72. Berlinale am Donnerstagabend. Anschließend sollte der Film "Peter von Kant" des französischen Regisseurs François Ozon gezeigt werden. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Die Auszeichnungen sollen am Mittwoch (16. Februar) am Potsdamer Platz verliehen werden. Das Festival endet am 20. Februar.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-70961/2 (dpa)