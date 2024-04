15-Jähriger fährt unerlaubt mit Auto: Polizisten verletzt

Mit einem gestohlenen Auto fuhr der Teenager am Donnerstagnachmittag durch Berlin-Charlottenburg. Vier Polizisten sollen bei der Festnahme verletzt worden sein.

Ein 15-jähriger Junge soll bei einer Fahrt mit einem gestohlenen Auto am Donnerstagnachmittag mehrere Polizisten verletzt haben. Eine Mietwagenfirma hatte die Beamten wegen unbefugten Gebrauchs eines Autos alarmiert, woraufhin Einsatzkräfte den Jungen am Kurfürstendamm stoppten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als ein Polizist an den Wagen herantrat, fuhr der Junge ihn nach Angaben der Polizei an, sodass der Polizist stürzte. Im Anschluss soll der 15-Jährige das Polizeiauto gerammt haben und geflüchtet sein. Bei seiner Flucht habe der Junge mehrere rote Ampeln missachtet und sei zweimal einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren. Zudem habe er einen weiteren Polizisten mit einem Außenspiegel des Mietwagens erfasst, hieß es weiter.

Schließlich hätten die Polizisten die Seitenscheiben des Autos eingeschlagen, um den Jungen am Weiterfahren zu hindern. Dabei habe einer der Polizisten eine Schnittverletzung an der Hand erlitten. Als die Einsatzkräfte den Jungen schließlich festnehmen wollten, leistete der 15-Jährige den Angaben zufolge Widerstand und verletzte einen weiteren Beamten.

Die Polizisten nahmen den Jungen in Gewahrsam und übergaben ihn später an seine Mutter. Einer der vier verletzten Polizisten beendete seinen Dienst frühzeitig, die anderen drei setzten ihren Dienst fort, wie es hieß. Durch den Einsatz war der Kurfürstendamm mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)