Polizeibeamte haben drei mutmaßliche Autodiebe in Berlin-Westend festgenommen.

Zivilbeamte hätten die Männer in der Nacht zum Montag dabei beobachtet, wie sie einen Wagen in der Gritzner Straße gestohlen hätten, teilte die Polizei mit. Demnach nahmen sie die Männer wenig später auf der Rudolf-Wissel-Brücke fest und beschlagnahmten den Wagen. Den Angaben zufolge sind die Männer im Alter von 32, 37 und 54 Jahren weiterhin in Gewahrsam. Gegen sie wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-879479/2 (dpa)