Van in Erkrath randvoll mit Diebesgut gestoppt

Die Polizei hat in Erkrath bei Düsseldorf einen Van gestoppt, der bis unter das Dach mit mutmaßlich gestohlener Kleidung randvoll gepackt war.

In dem Van saßen einschlägig wegen Diebstahlsdelikten bekannte Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren. Drei von ihnen seien in Berlin gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann am Montag.

Die augenscheinlich gestohlene Kleidung einer großen Textilhandelskette hat nach Polizeiangaben einen geschätzten Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Die Kleidung, überwiegend Kinder- und Babysachen, sei original etikettiert und zum Teil noch mit Diebstahlsicherung versehen gewesen.

Das Quartett wurde wegen des Verdachts des bandenmäßigen Ladendiebstahls und der Hehlerei vorläufig festgenommen. Der Van sei mitsamt Diebesgut beschlagnahmt worden. Im Auto fanden die Beamten ein Gerät zum Lösen der Diebstahlsicherungen.

(dpa)