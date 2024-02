Polizei will digitaler arbeiten: App für Dokumentenprüfung

Die Polizei in Brandenburg will künftig digitaler arbeiten.

Mit einer neuen App auf Dienst-Smartphones soll sie Ausweisdokumente und Kennzeichen online erfassen. Die Papiere könnten auf Echtheit überprüft und Daten für eine Anzeigenaufnahme vor Ort schneller weiterverarbeitet werden, wie das Innenministerium in Potsdam am Donnerstag mitteilte.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) sagte: "Mit der Einführung der App erweitern wir das mobile Arbeiten und reduzieren zusätzliche Schreibarbeiten im Revier." Auch Übermittlungsfehler könnten verhindert werden. Die Arbeitseffizienz werde sich weiter verbessern, sagte auch Polizeipräsident Oliver Stepien.

Im vergangenen September wurden bereits zwei Apps für die Polizei eingeführt. Nach Angaben des Innenministeriums sind unter anderem polizeiliche Abfragen per Diensthandy möglich. Weitere Apps seien in Planung, um etwa Ordnungswidrigkeiten künftig direkt vor Ort mit dem Smartphone zu bearbeiten. Die Gewerkschaft der Polizei teilte am Donnerstag mit, um die Digitalisierung flächendeckend voranzutreiben, fordere sie von der Landesregierung ein angemessenes Budget und die Einrichtung eines Digitalisierungsfonds.

(dpa)