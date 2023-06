Scholz und Macron treffen sich zum Abendessen in Potsdam

Der französische Präsident Emmanuel Macron kommt am Dienstag zu einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Deutschland.

Das Treffen findet diesmal allerdings nicht wie sonst üblich im Berliner Kanzleramt statt, sondern in Potsdam, dem Wohnort des Kanzlers. Die beiden kommen dort zu einem Abendessen zusammen, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mitteilte. Scholz und Macron haben sich erst am Donnerstag beim Europa-Gipfel in Moldau getroffen, wo sie unter anderem gemeinsam versuchten, in dem Konflikt im Nord-Kosovo zu vermitteln. Anfang Juli plant Macron einen Staatsbesuch über mehrere Tage in Deutschland.

(dpa)