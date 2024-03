Deutlich mehr Insolvenzen in Berlin und Brandenburg

In der angespannten wirtschaftliche Lage haben in Berlin und Brandenburg im dritten Quartal des Vorjahres deutlich mehr Unternehmen Zahlungsunfähigkeit angemeldet als im Vorjahreszeitraum.

Demnach beantragten zwischen Juli und September 2023 rund 430 Hauptstadtfirmen Insolvenz, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Das war fast um die Hälfte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Brandenburg stieg die Zahl der beantragten Firmeninsolvenzen im gleichen Zeitraum um mehr als ein Drittel auf 112, wie es hieß.

Bei insgesamt 150 Unternehmen in beiden Bundesländern habe der Insolvenzantrag abgelehnt werden müssen, da das Vermögen der Schuldner nicht ausreichte, um die Verfahrenskosten zu stemmen. Während in Brandenburg die voraussichtlichen Gläubigerforderungen im Vergleichszeitraum um knapp 60 Prozent auf 28,9 Millionen Euro sanken, stiegen sie in Berlin um mehr als 190 Prozent auf 512,9 Millionen Euro.

Die meisten Insolvenzen verzeichnete in beiden Ländern das Baugewerbe. Insgesamt 81 Unternehmen beantragten demnach ein entsprechendes Verfahren. In Brandenburg hatten es neu gegründete Unternehmen besonders schwer: Mehr als die Hälfte der Firmen hielten sich nach Angaben der Behörde weniger als acht Jahre auf dem Markt - bei 31 insolventen Unternehmen lag die Firmengründung nicht länger als drei Jahre zurück.

Fachleute führen die Entwicklung auf wirtschaftliche Nachwirkungen der Coronakrise, hohe Energiepreise und gestiegene Zinsen zurück.

(dpa)