Heroin verkauft: Drogenhändler-Bande festgenommen

Eine Bande von Drogenhändlern ist von der Berliner Polizei in Wilmersdorf gefasst worden.

Die vier Männer wurden am Montagabend von Zivilpolizisten festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei brach ein verdächtiger 17-Jähriger zusammen und war kurz bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wollte sich aber nicht behandeln lassen.

Die Männer waren aufgefallen, weil sie in der Schaperstraße einem weiteren Mann etwas übergaben. Bei diesem Mann wurde kurz darauf Heroin gefunden. Mit Hilfe weiterer Polizisten wurden die vier mutmaßlichen Dealer, die in verschiedene Richtungen flohen, ebenfalls festgenommen. Bei ihnen fand die Polizei Heroin, 1000 Euro in bar und 6 Handys.

(dpa)