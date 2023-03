Mann verletzt sich bei Unfall mit gestohlenem Wagen

Ein Mann hat mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto in Berlin-Tiergarten einen Verkehrsunfall verursacht - unter Drogen und ohne Führerschein.

Der 21-Jährige wurde dabei in der Nacht zu Sonntag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann gab demnach an, er habe das unverschlossene abgestellte Auto mit einem Schlüssel gestartet, der im Fahrzeug gelegen habe. Damit sei er dann in einen haltenden Wagen gefahren. Darin saß ein 21 Jahre alter Fahrer und sein 27 Jahre alter Begleiter. Der mutmaßliche Autodieb wurde bei dem Aufprall an Rumpf und Bein verletzt.

Nach Angaben der beiden anderen Unfallbeteiligten wollte sich der 21-Jährige vom Unfallort entfernen. Die beiden unverletzten Männer hielten ihn aber fest, bis Polizei und Rettungskräfte da waren.

Der mutmaßliche Autodieb kam in ein Krankenhaus. Weil er angab, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, wurde ihm Blut abgenommen. Es stellte sich zudem heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Das Auto wurde sichergestellt. Es laufen Ermittlungen gegen den 21-Jährigen wegen Diebstahls, Fahrens ohne Führschein und unter Einfluss berauschender Mittel sowie wegen versuchter Unfallflucht und aufgrund des Verkehrsunfalls.

(dpa)