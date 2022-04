Razzien gegen Rechtsextreme an mehreren Orten in Brandenburg

Im Rahmen einer großen Aktion in elf Bundesländern sind Ermittler auch an mehreren Orten in Brandenburg gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch fanden an drei Orten Durchsuchungen in Brandenburg statt: im Landkreis Dahme-Spreewald, im Landkreis Barnim und in der Landeshauptstadt Potsdam. Dabei handelte es sich nach den Informationen um unterschiedliche Beschuldigte, die aber nicht alle Brandenburger sind. Das Polizeipräsidium Brandenburg verwies auf Anfrage auf die Bundesanwaltschaft.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte am Mittwoch, bei der Aktion seien vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Bundesweit gebe es 50 Beschuldigte. Zuvor hatten der "Spiegel" und andere Medien berichtet. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft waren dem Einsatz Ermittlungen seit 2019 vorausgegangen, insbesondere gegen die "Atomwaffen Division" (AWD), den deutschen Ableger einer in den USA gegründeten rechtsextremistischen Gruppierung.

