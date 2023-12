Pokal-Halbfinale wird für BR Volleys "kein Spaziergang"

Auch in diesem Jahr peilen die BR Volleys das Double an. Doch im Pokal-Halbfinale wartet eine schwere Aufgabe.

Das Ziel der Berlin Volleys ist Mannheim. Um das dort am 3. März stattfindende Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal zu erreichen, muss sich die Mannschaft aber erst noch am Mittwoch (19.30 Uhr) im Halbfinale zu Hause gegen die SVG Lüneburg durchsetzen. "Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang für uns", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Die Tabellenlage beider Teams in der Bundesliga verspricht ein Spiel auf hohem Niveau: Die BR Volleys sind Erster, die SVG Lüneburg folgt als Zweiter. "Die Lüneburger verfügen über eine gute Mannschaft, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurde", zollt Niroomand dem Gegner Respekt.

In der Max-Schmeling-Halle haben die BR Volleys alle bisherigen 14 Pflichtspiele gegen die Heidestädter seit deren Bundesliga-Aufstieg 2014 gewonnen. Hochdramatisch verlief dabei im vergangenen Jahr das Pokal-Viertelfinale zwischen beiden Teams. In einem Marathon-Tiebreak setzten sich die Volleys am Ende 27:25 durch und wurden später Pokalsieger.

Den Gastgebern stehen wieder drei der vier Mittelblocker zur Verfügung. Nehemiah Mote kehrte am Sonntag von seinem Kurztrip nach Australien wegen familiärer Angelegenheiten zurück. Timo Tammemaa wird nach Wadenbeschwerden zumindest wieder auf der Bank sitzen. Nur Tobias Krick leidet weiter an den Folgen einer Gehirnerschütterung und fällt aus.

(dpa)