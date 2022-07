Zu wenig Wasser in Fahrrinne: Kein Schiffsverkehr auf Oder

Aufgrund der niedrigen Wasserstände in der Oder ist nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) derzeit kein Schiffsverkehr möglich.

"Wir haben eine Niedrigwassersituation, die sich aufgrund der vergangenen Jahre nicht mehr erholt", sagte WSA-Hydrologin Cornelia Lauschke der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation sei daher letztlich nicht besonders, ähnlich sei sie in anderen Jahren gewesen, etwa 2015, 2018 und 2019.

Die Schifffahrt werde aber amtlicherseits dennoch nicht eingestellt, stellte sie gleichzeitig klar. Schiffsführer handelten in Eigenverantwortung, sollten sie trotz Niedrigwassers die Oder befahren. Dem Brandenburger Umweltministerium zufolge führt die Oder in der Regel in den Sommermonaten eher zu wenig als zu viel Wasser.

(dpa)