Fünf Wölfe in Berliner Zoo eingezogen

Wölfe mitten in Berlin: Fünf Wölfe sind diesen Monat in den Berliner Zoo gezogen.

Die Tiere sind bereits am 12. März aus Riga in Lettland nach Berlin gekommen, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Zurzeit seien sie noch in der Eingewöhnungsphase und erkundeten ihr Revier. Mit Beginn der Osterferien Anfang April sollen sie für Besucher und Besucherinnen zu sehen sein.

Das Gehege der Wölfe sei rund sechs Monate lang umgebaut worden, hieß es weiter. Es sei nun ein "dicht bewachsenes und natürlich strukturiertes Revier mit etlichen Rückzugsmöglichkeiten".

Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt. Immer wieder kommt es aber zu Diskussionen, weil einzelne Wölfe gehaltene Tiere angreifen. "Wir wollen hier um Verständnis für die Perspektive der Tiere werben, die schon lange vor uns diese Lebensräume und Reviere besetzt haben und die von uns daraus vertrieben wurden", sagte Kurator Florian Sicks laut Mitteilung. Deshalb solle es in den kommenden Monaten eine Ausstellung zum Konflikt zwischen Mensch und Wildtier geben.

