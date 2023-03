Nach Fund von Kriegsbombe Vorbereitungen zur Entschärfung

Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Zehlendorf bereiten Polizei und Behörden die Entschärfung und die Evakuierung umliegender Wohnungen vor.

Alle Anwohner im Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssten ihre Wohnungen wegen der Entschärfung am Montag bis 8.00 Uhr vorübergehend verlassen, teilten das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und die Polizei mit. Betroffen sind auch Gewerbetreibende.

Das Bezirksamt öffnet für Menschen, die für die Dauer der Entschärfung nicht bei Verwandten, Freunden oder anderweitig unterkommen können, eine vom DRK betreute Sammelstelle. Sie befindet sich in der Ernst-Reuter-Sportanlage/Sporthalle Onkel-Tom in der Onkel-Tom-Straße 58, wie es am Samstag hieß.

Während der Entschärfung der Bombe wird laut Polizei auch der S-Bahn-Verkehr auf der Linie S1 unterbrochen. Wie Eltern von Schülern des Schadow-Gymnasiums berichteten, wurde der Unterricht hier für Montag komplett abgesagt. Die Schule liegt im Sperrkreis.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Freitag bei Straßenarbeiten in der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße im Erdreich entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen am Montag ab 18.00 Uhr aufgehoben werden können.

(dpa)