Polizei begleitet Beerdigung von erstochenem Clan-Mitglied

Dass Trauerfeiern oder Beerdigungen einen Polizeieinsatz erfordern, ist selten. Nur wenn es Hinweise gibt, dass Trauergäste zur kriminellen Szene gehören, kann so etwas nötig werden.

Die Polizei beobachtet und begleitet an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Beerdigung eines am Samstag in Berlin-Neukölln getöteten Mannes aus der arabischstämmigen Clan-Szene. Zu der Bestattung werden auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg möglicherweise einige hundert Männer erwartet. Schon nach der Tat hatten sich nachts etwa 200 Männer vor einem Krankenhaus versammelt. Der 25-Jährige war auf einer Kirmes im Park Hasenheide bei einem Streit erstochen worden. Der Täter ist bislang nicht gefasst.

Auf demselben Friedhof war bereits im Herbst 2018 der erschossene ältere Bruder des jetzt Getöteten, Nidal R., bei einer aufsehenerregenden Veranstaltung beerdigt worden. Damals reisten etwa 2000 Männer aus der Clan-Szene aus ganz Deutschland an, darunter Familienoberhäupter bekannter Großfamilien. Auch die Mörder von Nidal R. sind bis jetzt nicht gefasst. Die Beerdigung am Donnerstag soll aber nicht so groß und spektakulär werden wie die vor knapp vier Jahren.

(dpa)